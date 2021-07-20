Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу оштрафована за неправильную экипировку во время матча чемпионата Европы в болгарской Варне.

Спортсменки вышли на матч за третье место не в обычном бикини, а в спортивных шортах. За нарушение экипировки дисциплинарный комитет EHF оштрафовал каждого игрока на 150 евро, общая сумма штрафа составила 1500 евро, сообщается на официальном сайте. Перед европейским первенством сборная Норвегии обращалась в EHF с просьбой разрешить играть в шортах, но в ответ поступил отказ и предупреждение, что за нарушением правил последует штраф.

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