Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу оштрафована за неправильную экипировку во время матча чемпионата Европы в болгарской Варне.
Спортсменки вышли на матч за третье место не в обычном бикини, а в спортивных шортах. За нарушение экипировки дисциплинарный комитет EHF оштрафовал каждого игрока на 150 евро, общая сумма штрафа составила 1500 евро, сообщается на официальном сайте. Перед европейским первенством сборная Норвегии обращалась в EHF с просьбой разрешить играть в шортах, но в ответ поступил отказ и предупреждение, что за нарушением правил последует штраф.
Токио-2020
Трефилов вернулся в сборную России
- Сборная Норвегии проиграла в матче за третье место испанкам.
- Золотые медали взяли немки, которые победили Данию.
«Плати им 20 тысяч рублей, ничего не изменится». Гандболистка Владлена Бобровникова – о сборной России
Чемпионат мира
Дания защитила титул чемпиона мира по гандболу
Чемпионат мира
Скандал на ЧМ-2021. 12 гандболистов Словении отравились перед матчем с хозяевами