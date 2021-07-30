На дом, принадлежащий семье гандболистки молодежной команды «Ника» Анастасии Корчевой, упал легкомоторный спортивный самолет.
Трагедия произошла в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области. В результате происшествия пилот и трое пассажиров самолета погибли. Жители дома успели заметить опасность и выбежать на улицу. Никто из проживающих не пострадал. Здание вместе с имуществом сгорело, сообщается на станице в фейсбуке, принадлежащей клубу «Реал».
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- «Ника» – молодежная команда «Реала» Николаева.
- Клуб уже обратился к неравнодушным людям за помощью для семьи Анастасии Корчевой.
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