Семь женских спортивных ассоциаций европейских стран предложили президентам Международной (IHF) и Европейской (EHF) федераций гандбола Хасану Мустафе и Михаэлю Видереру уйти в отставку. Им предъявляют обвинение в сексизме из-за правил, которые утверждены федерациями.

В правилах прописано, что женские сборные по пляжному гандболу обязаны выступать в плотно облегающем спортивном топе с глубоким вырезом и в трусах, ширина которых не должна превышать десяти сантиметров по бокам. Об этом сообщает The Guardian

«Это откровенно сексистское требование, которое необходимо изменить», – высказалась в письме Луиза Риццителли, президент итальянской ассоциации Assist, защищающей права спортсменок. Ее поддержали еще шесть ассоциаций, среди которых немецкая Discover Football и французский фонд имени Алисы Мийо. В письмах отмечено, что федерации прошли точку невозврата и не соответствуют имиджу международных спортивных организаций. В ответ на это в IHF заявили, что по существующему регламенту новые предложения о форме спортсменок могут быть рассмотрены в ноябре.

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На матч за третье место чемпионата Европы по пляжному гандболу сборная Норвегии вышла в шортах вместо бикини. Команду оштрафовали 1500 евро.

Штраф был оплачен Норвежской федерацией гандбола, которая сперва подала жалобу на это правило.

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