Гандболист-трансгендер Луи Санд подписал контракт с клубом «Керра». Санд не вступал на профессиональном уровне с 2019 года из-за операции по смене пола. Луиза Санд в прошлом зажигала за национальную сборную Швеции и французский «Флери». В 26 лет Луиза приостановила карьеру, а теперь выступает под именем Луи Санд.

Как сообщает официальный сайт «Керры», Санд подписал контракт с мужской командой. Сейчас клуб ждет от шведской федерации разрешения на выступление игрока в мужском чемпионате после смены пола.

«Керра» выступает во втором по силе дивизионе и является родным клубом Луи Санда.

Луиза ушла из спорта в 2019 году из-за гендерной дисфории и вернулась после операции по смене пола.

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