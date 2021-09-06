Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев покинул пост. Контракт с коучем продлен не будет, рассказал глава ФГР Сергей Шишкарев.
«Алексеева мы поблагодарили, контракт с ним закончен и не будет продлен. Он уведомлен о том, что он не будет продолжать работу со сборной. Идем на серьезное обновление команды. Настроены и на более молодого кандидата. Есть несколько соискателей, но выбор пока не сделан
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Для нас и для исполкома есть дедлайн. Сделаем это к исполкому 29 сентября. Объявим и обновленный расширенный состав сборной, и имя главного тренера команды. Не исключаем вариант, что на чемпионате мира будет исполняющий обязанности», – приводит слова Шишкарева «Р-Спорт».
- Женская сборная России на Олимпийских играх в Токио завоевала серебро, в финале уступив команде Франции (25:30).
- Алексеев возглавил сборную после того, как испанец Амброс Мартин покинул команду по ходу чемпионата Европы-2020.
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