Восемь гандболистов молодежной сборной России временно отстранены от соревнований под эгидой Федерации гандбола России. Спортсменов подозревают в причастности к ставкам на матчи чемпионата Европы U19, который прошел летом 2021 года в Хорватии.
«Комиссия по этике ФГР приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях, организуемых ФГР, восьмерых участников мужской сборной России по гандболу до 19 лет по подозрению в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на матчи, в которых принимала участие сборная. Отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.
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По результатам расследования, инициированного комиссией по этике, установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок, получала информацию о желаемом исходе того или иного матча, а также получала и распределяла вознаграждение в случае достижения определенного результата, в том числе количества мячей, суммарно заброшенных за одну игру. Федерация намерена и будет обращаться в правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления по статье 184 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет», – приводит слова пресс-службы ФГР «Р-Спорт».
- Игроки отстранены с 21 сентября 2021 года до вынесения итогового решения комиссией по этике.
- Сборная России заняла на турнире 15-е место среди 16 участников.
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