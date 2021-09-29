Восемь игроков молодежной сборной России, которых уличили в игре на ставках на матчах со своим участием, дисквалифицированы на длительные сроки по решению комиссии по этике Федерации гандбола РФ. Вердикт утвержден исполкомом организации в среду, 29 сентября, за него проголосовало 14 членов исполкома, присутствовавших на заседании, из 15.

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«Руководствуясь статьями 23, 25 и 44 дисциплинарного регламента ФГР, комиссия признала Дмитрия Кандыбина, Александра Морозова, Никиту Гоголевского, Дмитрия Фролова, Даниила Дмитриева, Максима Найдунова, Максима Ермолина, Георгия Кириленко виновными в нарушении статей 10 и 11 кодекса этики ФГР.

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Гайдуков, Кириленко, Дмитриев, Морозов дисквалифицированы на пять лет, Гоголев и Ермолин – на два года, Кандыбин и Фролов – до 30 июня 2022 года. Срок дисквалификации исчисляется с 21 сентября 2021 года. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в течение 45 дней. На основании проведенного расследования прямого участия тренерского штаба в договорных матчах не установлено. Тем не менее, это не снимает ответственности с его членов. В любом случае, это их упущение. Они должны были заметить эти моменты в процессе игры и предпринять меры», – заявил генеральный директор федерации Лев Воронин по сообщению «Спорт-Экспресс»

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