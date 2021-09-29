Восемь игроков молодежной сборной России, которых уличили в игре на ставках на матчах со своим участием, дисквалифицированы на длительные сроки по решению комиссии по этике Федерации гандбола РФ. Вердикт утвержден исполкомом организации в среду, 29 сентября, за него проголосовало 14 членов исполкома, присутствовавших на заседании, из 15.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
«Руководствуясь статьями 23, 25 и 44 дисциплинарного регламента ФГР, комиссия признала Дмитрия Кандыбина, Александра Морозова, Никиту Гоголевского, Дмитрия Фролова, Даниила Дмитриева, Максима Найдунова, Максима Ермолина, Георгия Кириленко виновными в нарушении статей 10 и 11 кодекса этики ФГР.
Гандбол
Игроков сборной U19 отстранили за ставки. Им грозит до 7 лет тюрьмы
21/09/2021 В 13:34
Гайдуков, Кириленко, Дмитриев, Морозов дисквалифицированы на пять лет, Гоголев и Ермолин – на два года, Кандыбин и Фролов – до 30 июня 2022 года. Срок дисквалификации исчисляется с 21 сентября 2021 года. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в течение 45 дней. На основании проведенного расследования прямого участия тренерского штаба в договорных матчах не установлено. Тем не менее, это не снимает ответственности с его членов. В любом случае, это их упущение. Они должны были заметить эти моменты в процессе игры и предпринять меры», – заявил генеральный директор федерации Лев Воронин по сообщению «Спорт-Экспресс».
  • Главный тренер сборной Виталий Иванов подал в отставку.
  • Выступление сборной на чемпионате Европы признано неудовлетворительным.
Алексей Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу
Смотрите каналы Eurosport прямо на сайте
Гандбол
Алексеев покинул пост главного тренера гандболисток
06/09/2021 В 10:14
Гандбол
Гандболист-трансгендер подписал 1-й профессиональный контракт
13/08/2021 В 13:42