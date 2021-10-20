Россия почти наверняка примет женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году. Страна стала единственным претендентом на проведение турнира, поскольку Норвегия, Дания и Швеция отозвали совместную заявку.

Для проведения женского Евро-2026 Россия предложила СК «Юбилейный» и «Сибур Арену» в Петербурге, а также «ВТБ Арену» в Москве. Официально о статусе России как страны-хозяйки объявят 20 ноября на конгрессе EHF в Вене, сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола.

Планируется, что турнир пройдет с 3 по 20 декабря.

Скандинавская заявка перенесена на 2028-й: Норвегия, Дания и Швеция – единственные претенденты на проведение этого розыгрыша.

Мужской и женский чемпионаты Европы проводятся с 1994 года, Россия еще не принимала эти соревнования.

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