Международная федерация гандбола изменила требования к женской униформе после скандала с норвежскими гандболистками. Спортсменкам разрешили надевать шорты и майки вместо бикини и топов.

С чего все началось?

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В июле 2021-го на чемпионате Европы в Болгарии норвежские девушки вышли на матч за третье место не в обычных бикини, а в спортивных шортах. За нарушение экипировки дисциплинарный комитет EHF оштрафовал каждого игрока на 150 евро, общая сумма штрафа составила 1500 евро. Перед чемпионатом сборная Норвегии обращалась в EHF с просьбой разрешить играть в шортах и в ответ получила отказ и предупреждение, что за нарушением правил последует штраф.

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Какая последовала реакция?

Семь женских спортивных ассоциаций европейских стран предложили президентам Международной (IHF) и Европейской (EHF) федераций гандбола Хасану Мустафе и Михаэлю Видереру уйти в отставку. Их обвинили в сексизме из-за требований к экипировке. Среди организаций, поднявших волну негодований, оказались итальянская Assist, немецкая Discover Football и французский фонд имени Алисы Мийо – все они защищают права спортсменов. В отставку никто не ушел, но в IHF ответили, что пока будут действовать в соответствии с регламентом, а предложения о форме рассмотрят в ноябре.

А что написано в регламенте?

В правилах прописано, что женские сборные по пляжному гандболу обязаны выступать в плотно облегающих плавках-бикини с глубоким вырезом. Боковые швы на плавках не должны превышать 10 см. Для мужчин стандарты формы разработаны менее детально. Их шорты должны быть не слишком свободными, и не менее 10 сантиметров выше колена.

Кто еще вступился за норвежских гандболисток?

На скандал отреагировала американская певица Pink. Артистка возмутилась сексизму гандбольного руководства и заявила о готовности выплатить штраф, который предстояло погасить Норвежской федерации. «Я невероятно горжусь гандболистками из Норвегии, которые выразили протест против сексистских правил, касающихся их униформы. Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм. Браво, дамы! С радостью оплачу ваш штраф. Так держать», – написала Pink в твиттере.

Pink Фото: Getty Images

В России тоже возмутились – блогер Данила Поперечный провел забавную параллель с мужским гандболом. «Хочу, чтобы всех мужчин-гандболистов обязали играть без трусов. Чтобы прошло время, мужчины попытались возмутиться этому, а люди в твиттере писали: «***** [Капец], а вы думаете мы вас из-за гандбола смотрим? Нам смешно, как у вас писюльки в песке валяются!» – написал Данила.

Дело только в откровенности формы?

Не совсем. По словам главы Норвежской федерации гандбола Коре Гайра Лио, многие участницы команды недовольны купальниками, потому что они непрактичны. В гандболе много резких движений и падений на песок, и плавки-бикини дают чувство неловкости, что мешает сосредоточиться на игре. Коре Гайра Лио отмечает, что из-за стандартов формы норвежские девушки не хотят идти в гандбол.

Каре Гейр Лио Фото: Getty Images

Чем все закончилось?

Похоже, хэппи-энд: 1 ноября IHF, как и обещала, подкорректировала регламент. Изменения коснулись формы для женского пляжного гандбола. Теперь спортсменкам разрешено надевать на матчи плотные обтягивающие шорты и майки, закрывающие живот.

Каре Гейр Лио заявил, что в организации довольны новыми правилами. «Я считаю, что совет Международной федерации гандбола принял очень хорошее решение. Мы полностью удовлетворены новыми требованиями к форме. Мы разговаривали с девочками, они также довольны. Так что это просто прекрасно! На данный момент того, что правила изменены, вполне достаточно. В идеале, они могли бы установить одинаковые требования к мужской и женской форме, но, насколько мне известно, девушки абсолютно удовлетворены таким решением. Возможно, мы еще спросим у международной федерации, почему сохраняется разница между мужской и женской формой, но это не главное. Самое важное, что вопрос решен», – приводит слова Лио «Газета».

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