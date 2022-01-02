Гандболист «ПСЖ» и сборной Франции Элоим Пранди был госпитализирован с ножевыми ранениями.

Как сообщает L`Equipe со ссылкой на пресс-службу клуба, на 23-летнего спортсмена напали в Париже в канун Нового года. Пранди получил несколько ножевых ранений в грудь, рядом с легкими и селезенкой. Игрок был доставлен в реанимацию, уже днем 1 января его жизни ничего не угрожало. В настоящее время игрок находится в больнице под наблюдением врачей.

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Полиция начала расследование инцидента. Несколько человек, которые стали свидетелями нападения, уже были допрошены следователями.

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«Клуб выражает возмущение этим актом агрессии и полностью поддерживает Элоима Пранди, а также его родственников, чтобы они достойно пережили это испытание», – говорится в заявлении «ПСЖ».

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