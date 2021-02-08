Великий гандбольный тренер Евгений Трефилов снова вошел в штаб женской сборной России.
В понедельник, 8 февраля, исполком Федерации гандбола России назначил Трефилова тренером-консультантом национальной команды. Он будет помогать новому коучу сборной Алексею Алексееву. Также ассистентами Алексеева стали Ольга Акопян и Томаш Главаты. Об этом сообщила пресс-служба ФГР.
В феврале 2019-го Трефилов успешно перенес операцию на сердце. В августе того же года он покинул пост главного тренера сборной России и краснодарской «Кубани». 65-летнего специалиста назначили вице-президентом Федерации и почетным президентом желто-зеленых.
После Евгения сборную возглавил испанец Амброс Мартин. После пятого места на чемпионате Европы-2020 Мартина отстранили за неудовлетворительные результаты. Глава ФГР Сергей Шишкарев заявил, что кандидатуру Трефилова на должность тренера национальной команды рассматривать не будут.
- При Трефилове Россия выиграла серебро на Олимпиаде-2008 и стала чемпионкой Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
- Новый тренер сборной Алексей Алексеев 15 лет работал в московском «Луче», а в 2019-м возглавил тольяттинскую «Ладу». В национальной команде он стал ассистентом Трефилова после победы на Олимпиаде и помогал ему на ЧМ-2018 и ЧЕ-2019.
- Сборная еще не гарантировала попадание на Игры в Токио-2021. Для этого в отборе нужно занять одно из первых двух мест. Соперники – Венгрия, Сербия и Китай. Квалификация пройдет с 19 по 21 марта в венгерском Дьере.