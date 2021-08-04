Черногория (ж)
    -
    3:30
    04.08.21
    Национальный стадион Ёёги
    ROC (ж)
      Токио-2020 • 1/4 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Черногория (ж) - ROC (ж)

      Гандбол. Следите за матчем Черногория (ж) – ROC (ж) на Eurosport.ru! 4 августа 2021 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Черногория (ж) и ROC (ж) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Гандбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Черногория (ж) и ROC (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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