Женская сборная России по гандболу – команда, которая приехала в Токио защищать титул, завоеванный в Рио-2016. В течение пяти лет гандболистки не исчезли из мирового топа, но результаты упали: золота главных стартов больше не было. Главное изменение – в августе 2019 года по состоянию здоровья ушел в отставку Евгений Трефилов, бессменный и харизматичный тренер, чья фигура была настолько же непоколебимой и убедительной, как Ирины Винер в художественной гимнастике или Этери Тутберидзе в фигурном катании.

Вот результаты женской сборной после ОИ-2016:

ЧМ-2017 – четвертьфинал,

ЧЕ-2019 – серебро,

ЧМ-2019 – бронза,

ЧЕ-2020 – четвертьфинал.

Токио-2020 Трефилов вернулся в сборную России 08/02/2021 В 15:36

Выглядит не провально, но и не супертопово. С Рио в команде остались восемь чемпионок, получивших звание заслуженных мастеров спорта: Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Анна Седойкина и Анна Сень. Их олимпийский опыт должен помочь команде, но федерация гандбола России за эти пять лет стала жутко токсичной организацией. И это может помешать команде в Токио.

Все началось с ухода Трефилова, на место которого встал испанец Амброс Мартин – тренер ведущего российского клуба «Ростов-Дон». А на первый план в русском гандболе вышла противоречивая фигура Сергея Шишкарева – президента федерации и ярого максималиста.

Под руководством испанского коуча Россия взяла бронзу ЧМ-2019, но на чемпионате Европы-2020 в Дании сенсационно и оглушительно осталась без медалей. Игру за выход в полуфинал с треском проиграли Дании, которая выступала на домашней площадке. Мартин совершенно потерял нити игры и делал нелогичные замены, а апогеем стал тайм-аут – в критической ситуации тренер перешел на родной испанский. Это изрядно удивило и болельщиков у телевизора, и руководство.

«Перейдя на испанский язык, он подвел черту под нашим сотрудничеством, – жестко заявил Шишкарев и мгновенно отправил испанца в отставку. – В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них – сборная России, вторая – семья. Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде – на его семье. Пусть он воспитывает сыновей и будет счастлив. Сыновья – это очень важно, как отец трех сыновей, я его очень понимаю».

Амброс Мартин Фото: Getty Images

На том же турнире Россия словила тонну хейта в соцсетях и иностранных медиа, дважды попавшись на нарушении антиковидного протокола. Сперва еще не уволенного Амброса Мартина поймали на контракте с представителем федерации, который находился на трибунах без маски и не проживал в «пузыре», организованном для команд. Сборной вынесли предупреждение, но безрассудные русские не прислушались.

Вскоре в инстаграме федерации гандбола появились несколько видео, на которых спортсменки и тренеры играют в раздевалке в контактные игры – например, передают друг другу ложки изо рта в рот. «Немного активности в выходной», – говорилось в подписи к публикации. Контент удалили после мощного резонанса, но иностранные журналисты успели сделать и опубликовать скриншоты. Сборная России не согласилась с обвинениями – пресс-атташе Дмитрий Христич заявил , что было проведено «командное мероприятие в соответствии со всеми правилами и регламентом».

Кто тренирует сборную на ОИ?

В феврале 2021-го федерация утвердила главным тренером Алексея Алексеева, который уже входил в штаб сборной, а ранее возглавлял клубы «Луч» и «Лада». Трефилов стал тренером-консультантом, и медиа стали поднимать справедливые вопросы: не перетянет ли он всю деятельность на себя, задавив авторитетом менее опытного коуча?

В сборной стали это отрицать – и сам Трефилов, и Шишкарев, который тоже приехал в Токио. Но если читать их речи внимательно, проскальзывают опасения, что Алексееву не дадут спокойно работать.

«Это не тренерский тандем, здесь никакого лукавства нет. Напрямую никаких указаний Евгений Васильевич давать не будет, – пояснил Шишкарев и в том же интервью добавил: – Может быть вариант, что перед игрой мы будем заносить компьютер в раздевалку, чтобы Евгений Васильевич мог произнести мотивирующую речь. Как говорят, без трефиловского пинка ничего не будет. Если так, то он будет обеспечен по видеосвязи».

Евгений Трефилов, финал чемпионата Европы-2018 Фото: Getty Images

Мотивирующая речь от Трефилова – показной пинок недоверия для Алексеева, несмотря на заслуженную и неотрицаемую культовость Евгения Васильевича. И ладно бы только Трефилов – такое впечатление, что сам Шишкарев тоже планирует влезать в тренировочный и игровой процесс, хотя никогда не занимался гандболом. Шишкарев – бизнесмен, предприниматель и экс-депутат Госдумы, но ни разу не профессиональный спортсмен.

«Я уже тоже немного разобрался в гандболе, так что вариант на троих (третий – гендиректор ФГР Лев Воронин – Eurosport.ru) в нашем случае надо воспринимать иначе – речь о коллективном разуме и мнении, взгляд со стороны лишним не будет», – сказал Шишкарев. И как минимум спорно слышать такое от человека, который в провале мужской сборной на ЧМ обвинил потусторонние силы.

Такая же риторика и у Трефилова. «Вся тяжесть упадет на главного тренера, он для вас мама и папа – все в одном лице, – довольно однозначно отрезал он, подчеркивая важность и незаменимость Алексеева. – Главным именинником у нас является Алексей, у вас сегодня он один царь и бог. Если у змея будет четыре головы, то каждая потянет в свою сторону».

Но другим журналистам примерно в те же сроки Трефилов грозно пообещал : «С трибуны докричусь, меня услышат. Все матчи буду смотреть как тренер – в оба глаза – поэтому все недочеты рассмотрю».

Сыграет ли козырь Трефилова или нужно дать спокойно работать тренеру Алексееву? Узнаем очень скоро: первый матч гандболистки проведут ранним утром в воскресенье – 25 июля.

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