Женская сборная России сыграла вничью в первом матче группового этапа летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Команда Алексея Алексеева разделила очки с Бразилией со счетом 24:24.

Самой результативной гандболисткой в составе русской команды стала Екатерина Ильина – у нее шесть голов из восьми попыток. Полина Ведехина забила четыре мяча, у Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой три гола. Вратарь Анна Седойкина отразила пять мячей из 18, у Виктории Калининой шесть сэйвов после 17 ударов по воротам.

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У бразильянок Бруна де Паула забила семь мячей 15 бросками, у голкипера Барбары Аренхарт девять отраженных выстрелов из 33 попыток.

Второй матч русские гандболистки проведут во вторник, 27 июля. Следующим соперником сборной станет Швеция, старт встречи – в 8:15 по московскому времени.

Россия – действующая олимпийская чемпионка в женском гандболе.

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