Американская певица Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) отреагировала на скандал с участием женской сборной Норвегии по пляжному гандболу на чемпионате Европы в болгарской Варне.

Спортсменки вышли на матч за третье место не в обычном бикини, а в спортивных шортах. За нарушение экипировки дисциплинарный комитет EHF оштрафовал каждого игрока на 150 евро, общая сумма штрафа составила 1500 евро. Перед европейским первенством сборная Норвегии обращалась в EHF с просьбой разрешить играть в шортах, но в ответ поступил отказ и предупреждение, что за нарушением правил последует штраф. Pink поддержала норвежек и заявила о готовности выплатить штраф.

«Я невероятно горжусь гандболистками из Норвегии, которые выразили протест против сексистских правил, касающихся их «униформы». Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм. Браво, дамы! С радостью оплачу ваш штраф. Так держать», – написала Pink в твиттере.

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Pink – лучшая поп-артистка в период с 2000 по 2010 годы по версии американского журнала Billboard.

Сборная Норвегии проиграла в матче за третье место испанкам. Золото чемпионата Европы взяли немки, которые победили Данию.

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