Женская сборная России проиграла во втором матче группового этапа летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Команда Алексея Алексеева уступила Швеции со счетом 24:36.
Самой результативной гандболисткой в составе русской команды стала Анна Вяхирева – у нее пять голов. В национальной команде Швеции больше всех забросила Карин Стромберг – девять мячей.
- Третий матч русские гандболистки проведут во четверг, 29 июля. Следующим соперником сборной станет Венгрия.
- Россия – действующий олимпийский чемпион в женском гандболе.
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