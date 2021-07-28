Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отреагировал на неудачный старт женской сборной на групповом этапе летних Олимпийских игр-2020.

«Женская гандбольная Команда ОКР ехала в Токио в статусе действующих олимпийских чемпионов, на ней лежит огромная ответственность. Защищать титул всегда сложно, особенно в тяжелых условиях нынешней Олимпиады: без зрителей, без групп поддержки, без флага и гимна.

Однако, несмотря на всё это, я не вижу оправдания слабой и, что более тревожно, безвольной игре, которую показала наша сборная в матче со Швецией. Неудовлетворительно действовали и в нападении, и в защите. <…>

Токио-2020 Гандболистки России сыграли вничью с Бразилией в 1-м матче Токио 25/07/2021 В 03:38

Тревожные звонки я увидел еще в первом матче с Бразилией, когда сборная упустила победу, ведя по ходу игры. Я надеялся, что и штаб, и игроки сделают необходимые выводы и перестроят свои действия. Этого не произошло, более того, стало только хуже.

Мы не можем остановить Олимпиаду и получить еще немного времени на подготовку или на подбор новой команды. Перечень решений, который есть у нас для экстренного исправления ситуации, чрезвычайно ограничен. Однако ничего не делать мы не можем себе позволить. <…>

В течение 24 часов федерация и тренерский штаб намерены принять решения, которые, как я надеюсь, позволят перестроить игру нашей сборной, одной из самых сильных в мире, и проявить ее реальный потенциал», – цитирует Шишкарева пресс-служба ФГР.

По информации сайта Tele-sport.ru, гандболисткам сборной России запретили вести социальные сети и особенно инстаграм. Решение принял тренерский штаб национальной команды во главе с коучем Алексеем Алексеевым.

«Гандболистки перед Олимпиадой-2020 и во время нее активно вели социальные сети, регулярно публиковали фото и видео, общались с подписчиками, рассказывали про обстановку на Играх. <…> Перед спортсменками поставлена задача сосредоточиться только на гандболе, игрокам дано жесткое указание не тратить время и силы на соцсети», – написал инсайдер в Токио-2020 Дмитрий Симонов.

Женская сборная России набрала на Играх всего одно очко в двух стартовых турах – сыграла вничью с Бразилией (24:24) и разгромно уступила Швеции со счетом 24:36.

В третьем матче группового этапа русские гандболисты встретятся со сборной Венгрии. Стартовый свисток в Токио прозвучит в четверг, 29 июля, в 13:30 по московскому времени.

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