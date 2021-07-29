Женская сборная России по гандболу находилась в шаге от вылета с Олимпийских игр после ничьей с Бразилией и поражения от Швеции. В матче третьего тура группового этапа против Венгрии команде была необходима только победа.
Гандболистки справились с задачей и выиграли со счетом 38:31.
  • После двух неудачных матчей тренерский штаб запретил спортсменкам пользоваться соцсетями.
  • Далее России предстоят матчи против Франции и Испании.
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