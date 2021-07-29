Женская сборная России по гандболу находилась в шаге от вылета с Олимпийских игр после ничьей с Бразилией и поражения от Швеции. В матче третьего тура группового этапа против Венгрии команде была необходима только победа.

Гандболистки справились с задачей и выиграли со счетом 38:31.

После двух неудачных матчей тренерский штаб запретил спортсменкам пользоваться соцсетями.

Далее России предстоят матчи против Франции и Испании.

Токио-2020 Гандболисткам России запретили инстаграм после двух неудач на ОИ ВЧЕРА В 05:01

Токио-2020 Гандболистки России проиграли Швеции во 2-м матче Олимпиады 27/07/2021 В 06:49