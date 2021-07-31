Российские гандболистки переиграли Францию в напряженном матче четвертого тура группового этапа Олимпийских игр и не потеряли шансы на выход в плей-офф.
Матч завершился со счетом 28:27. Следующий – против команды Испании. Победа необходима, чтобы повезло с жеребьевкой на четвертьфинал: в случае ничьей Россия попадет на главных фавориток – норвежек.
  • Россия выиграла уже второй матч в Токио, один свела вничью и один проиграла.
  • Гандболистки из России – действующие олимпийские чемпионки.
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