Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что Евгений Трефилов не заменит Алексея Алексеева на посту главного тренера женской сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Домыслов быть не может. Это физически и технически невозможно. Евгений Васильевич заявлен на Олимпиаду как делегат, представляющий Российскую Федерацию, Международную федерацию гандбола. Такого плана Б у нас нет. Надеюсь, что Алексеев и его команда доработают и доведут сборную до логического конца, которого мы все ждем.

Трефилов не лишен возможности общаться со сборной. Он имеет эту возможность 24 часа, мы приезжаем на тренировки. Евгений Васильевич может хоть два часа общаться по видеосвязи с игроками, он общается с Алексеевым. Слова о том, что Трефилов не может передать свой опыт – полный абсурд. Что касается слов Владимира Максимова о том, что Трефилова не разместили в олимпийской деревне, то это маразм пожилого человека. Трефилов и не планировался для размещения в деревне, он же не в составе национальной команды, он не в тренерском штабе. У него и без этого есть возможность общаться со сборной», – приводит слова Шишкарева РИА «Новости»

Токио-2020 Гандболистки переиграли Францию с разницей в 1 мяч 3 ЧАСА НАЗАД

В четвертом туре группового этапа Олимпийских игр российские гандболистки переиграли Францию со счетом 28:27 и сохранили шансы на выход в плей-офф.

Победа в следующем матче против Испании необходима, чтобы повезло с жеребьевкой на 1/4: в случае ничьей Россия попадет на главных фавориток – норвежек.

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