Женская сборная России по гандболу неудачно начала Олимпийские игры: сыграла вничью с Бразилией, уступила Швеции и повисла в опасном статусе - любая потеря очков в следующих матчах закрывала дорогу в плей-офф. Тренерский штаб выразил публичное недовольство результатами и запретил спортсменкам пользоваться соцсетями, после чего дела пошли в гору. Гандболистки поочередно обыграли Венгрию и Францию, а Евгений Трефилов устраивал шоу и эпатировал иностранцев.

На бумаге женскую сборную России возглавляет Алексей Алексеев, а Трефилов, оставивший пост по состоянию здоровья – тренер-консультант. На Олимпиаде он сидит на трибунах, но во время решающих матчей был главной фигурой на площадке. «Поведение легендарного тренера привлекает много внимания и вызывает смех у голландских мировых звезд. Его диктаторский стиль руководства обсуждается уже много лет», – пишут норвежские журналисты из Dagbladet

После поражения от Швеции Трефилов заявил норвежцам, что был бы счастлив снова стать главным тренером, но федерация не позволяет. Однако в четверг 29 июля, когда Россия обыграла Венгрию, командой руководил именно он. Евгений Васильевич устроился на трибунах как можно ближе к игрокам и выкрикивал инструкции на протяжении всего матча. Иногда гандболистки обращались к Трефилову и разговаривали с ним.

Токио-2020 Президент ФГР: «Возвращение Трефилова невозможно» 2 ЧАСА НАЗАД

Евгений Трефилов Фото: Imago

На матче присутствовали несколько игроков из Нидерландов. Во втором тайме они сидели прямо за Трефиловым и посмеялись, когда журналисты задали вопрос о его поведении.

«Он очень активен, и мы знаем его таким. Но если русским это нравится, ничего страшного, – сказала Лоис Аббинг. – Не знаю, услышала ли бы я такие подсказки, но если девушкам из России это удобно, то все хорошо».

В сборной Норвегии считают так же. «Это его привычный стиль, – сказала Нора Мёрк. – Как и ожидалось. Не думаю, что он изменится».

«Это приносит пользу команде, – слова тренера норвежской команды Турира Хергейрссона. – Нельзя забывать, что он значит для российского гандбола. Сейчас у него чуть другая роль, но он все равно решает все сам».

Анна Вяхирева Фото: Getty Images

«Разъяренный Трефилов украл шоу» – это заголовок материала о Трефилове в Токио. Получается, его вмешательство окупилось – победы над Венгрией и Францией почти обеспечили России выход из группы. Но и испанок лучше победить, чтобы не попасть на фавориток – норвежек.

Токио-2020 Гандболистки переиграли Францию с разницей в 1 мяч 4 ЧАСА НАЗАД