Женская сборная России победила во втором матче группового этапа летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Команда Алексея Алексеева обыграла Испанию со счетом 34:31 (18:17, 16:14).
Самой результативной гандболисткой в составе русской команды стала Анна Вяхирева – у нее семь голов. В национальной команде Испании больше всех забросили Марта Лопес и Нереа Пенья – по шесть мячей.
- Русские гандболистки завершили групповой этап с 3 победами, 1 ничьей и 1 поражением.
- Россия – действующий олимпийский чемпион в женском гандболе.
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