Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал победу над Испанией (34:31) в матче группы B на Олимпийских игр в Токио, а также рассказал об отношении к допингу и трансгендерам.

«Выиграли – значит, правильно сыграли. Должна теперь у нас быть Черногория – это лучше, чем Нидерланды. Любая игра – нужно выходить и сражаться. У Черногории крики, вопли, будут биться, они в защите в порядке.

Сейчас настолько внутри кипит у меня: отобрали гимн, знамя. Постоянно говорят на нас гадости. Вот американка Кинг сказала… Она сегодня проиграла, но я же не говорю: «А давайте у нее отнимем флаг США! Ну да, были допинговые скандалы, но я больше чем уверен – их выдумали, в том числе наш большой друг Родченков. Вот я 37 лет в женском гандболе и до этого у нас никогда не было таких скандалов. Не могли же вот так сразу: наелись, напились…

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Сейчас в некоторых видах спорта на Олимпиаде участвуют трансгендеры. Надеюсь, нашу страну это не коснется. Я бы предложил совместить гей-парад с днем ВДВ! Вот это было бы интересно», – цитирует функционера Tele Sport

Русские гандболистки завершили групповой этап с 3 победами, 1 ничьей и 1 поражением.

Россия – действующий олимпийский чемпион в женском гандболе.

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