Женская сборная России постарается защитить золото Игр в Рио-де-Жанейро. Для этого нужно одержать еще три победы. Вот каким будет путь команды к высшей награде.
Четвертьфиналы, 4 августа
Матч №1: Черногория – Россия, 3:30 мск
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Матч №2: Норвегия – Венгрия, 7:15 мск
Матч №3: Швеция – Южная Корея, 11:00 мск
Матч №4: Франция – Нидерланды, 14:45 мск
Полуфиналы 6 августа
Победитель матча №1 – Победитель матча №2, 15:00 мск
Победитель матча №3 – Победитель матча №4, 15:00 мск
Финал, 8 августа, 9:00 мск
Матч за 3-е место, 5:00 мск
- Олимпиада завершится 8 августа.
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