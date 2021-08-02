Женская сборная России постарается защитить золото Игр в Рио-де-Жанейро. Для этого нужно одержать еще три победы. Вот каким будет путь команды к высшей награде.

Четвертьфиналы, 4 августа

Матч №1: Черногория – Россия, 3:30 мск

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Матч №2: Норвегия – Венгрия, 7:15 мск

Матч №3: Швеция – Южная Корея, 11:00 мск

Матч №4: Франция – Нидерланды, 14:45 мск

Полуфиналы 6 августа

Победитель матча №1 – Победитель матча №2, 15:00 мск

Победитель матча №3 – Победитель матча №4, 15:00 мск

Финал, 8 августа, 9:00 мск

Матч за 3-е место, 5:00 мск

Олимпиада завершится 8 августа.

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