Российские гандболистки вышли в полуфинал олимпийского турнира, в первом матче стадии плей-офф переиграв сборную Черногории. Матч завершился со счетом 32:26.
Требовательный президент национальной федерации Сергей Шишкарев остался доволен и командой, и тренерами.
«Ни к кому сегодня претензий нет. Тренерский штаб и игроки отработали этот матч блестяще. Очень переживаю за Аню Вяхиреву, бьют ее, ломают, но она умница. На мой взгляд, сейчас Вяхирева – лучший игрок Олимпиады, делает большое дело тихо, спокойно и качественно. Можно, наверное, было в концовке немного силы поберечь, но это же наши девушки, они в атаку играют, бегут, забивают, заколачивают гвозди. Всех с победой, ждем полуфинал», – цитирует Шишкарева ОКР в телеграм-канале.
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- За выход в финал Россия поборется либо с норвежками – фаворитками турнира, либо с Венгрией.
- Сборная России – обладательница титула Рио-2016.
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