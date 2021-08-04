Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев высказался о критике со стороны президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева.

Ранее глава ФГР заявил, что в победном матче с Испанией (34:31) команда допустила близкие к фатальным ошибки. Он также остался недоволен, что Алексеев сделал шесть замен во втором тайме. Шишкарев пообещал, что тренера ждет серьезный разговор.

«Во второй половине тайма заменить все шесть человек и, как мне сказали, объяснить это тем, что это произошло случайно. Как у главного тренера что-то может произойти случайно? У тебя сидят три помощника. Но еще страшнее, что он разделил команду на первый и второй сорт. Люди потеряли уверенность. Все те, при ком сегодня чуть не сравняли счет, они почти ничем не уступают тем, кого они заменили. Ильина стала MVP чемпионата страны, почему она на лавке сидит? Мы повторяем ошибки чемпионата мира, мы хотим загнать один состав, которому не хватит сил, а второму – уверенности. Что мешало проводить плавную ротацию, по десять минут? Так работать нельзя, так нельзя дискредитировать команду и издеваться над девчонками. Они – молодцы, пятерка всем, ни к кому претензий нет. Но мы могли не с этим счетом закончить, а с разницей в 13-15 мячей. Тренер загубил нашу фееричную игру, за это получит по мозгам», – высказался Шишкарев.

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Алексеев сдержанно отреагировал на заявления президента федерации. «Критика всегда имеет место быть, а тем более от руководства. Наше дело – просто играть в гандбол. Пусть критикует, нормальная рабочая атмосфера. Никаких конфликтов у нас нет. Мы продолжаем работу, постоянно общаемся. Ведется диалог, все нормально. Судя по результатам, мы идем правильным курсом», – отметил коуч.

Алексей Алексеев Фото: Getty Images

Не в восторге от игры сборной России и ее бывший главный тренер, а ныне делегат команды в Токио Евгений Трефилов. После победы над Черногорией (32:26) Трефилов объяснил, почему команда играет так неуверенно, и рассказал, что нужно делать, чтобы одолеть Норвегию в полуфинале.

«Мы сильнее. Явно. Но ошибки не позволяют нам оторваться: в первом тайме мы опять подпустили соперниц до разницы в два мяча. Но не зря нас называют валидольной командой. Я очень хотел, чтобы наши победили. Может, заодно и примазаться к славе бочком. Но чем я могу помочь? Криками? Если я кричу «стойте!», а они бросают – это что, я им помог?

Евгений Трефилов Фото: Imago

Дай бог, чтобы с норвежками не выбросили столько мячей, сколько выбросили сегодня. Норвегия играет на ошибках, на контратаках. Им нельзя давать контратаковать, они всегда поддерживают высокий темп, его надо тушить. Должно быть еще и везение. Будем надеяться, что оно будет. Норвегия – фаворит, но ничего страшного», – резюмировал Трефилов.

А вот Шишкарев после игры с Черногорией поменял мнение. «Команда была сегодня идеальна. Тренерские решения тоже были идеальны. Кроме слов благодарности и восхищения игрой нашей команды, у меня ничего нет. Поздравляю с выходом в полуфинал. Предполагали, что будем играть с норвежками. Надеюсь, что одолеем. Пусть они боятся: не мы тогда проиграли. Пусть у них будет стартовое волнение перед этим матчем», – сказал президент ФГР. Шишкарев добавил, что у него был разговор с тренерским штабом.

«Состоялся разговор и с тренерским штабом, и с главным тренером, и с руководителем нашей делегации. Я немножко поумерил свою критику – не хочется вносить раздор в команду. Это был абсолютно нормальный разговор. Обижаться на эмоциональную критику после матча неправильно. Мы хорошо поговорили, разобрались, поняли, что были допущены некоторые просчеты. Сегодня вы видели, что работа тренерского штаба была идеальна», – заявил глава Федерации гандбола России.

Олимпиаду в Токио женская сборная России по гандболу начала с ничью против Бразилии и поражения шведкам. Затем последовали четыре победы подряд – над Венгрией, Францией, Испанией и Черногорией.

В полуфинале Россия сыграет с победителем пары Норвегия – Венгрия.

Токио-2020 Черногория в 1/4 и топ-соперник в 1/2. Россия защищает золото ОИ ВЧЕРА В 15:28