Женская сборная России вышла в финал летних Олимпийских игр-2020 в Токио. В матче 1/2 финала русские гандболистки победили сборную Норвегии со счетом 27:26.

Самой результативной в составе России стала Анна Вяхирева – у нее девять мячей. По четыре гола добавили Екатерина Ильина и Ксения Макеева.

На 14-й минуте судьи показали красную карточку русской полусредней Анне Сень. Главный тренер Алексей Алексеев в середине первого тайма заменил вратаря Викторию Калинину и поставил в раму Анну Седойкину.

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В финале Россия сыграет со сборной Франции. Решающий матч Токио-2020 за золотые медали пройдет в воскресенье, 8 августа, и начнется в 9:00 по московскому времени.

Россия победила Норвегию в полуфинале вторых подряд Олимпийских игр. В Рио-де-Жанейро-2016 команда Евгения Трефилова выиграла у скандинавок в овертайме матча 1/2 финала со счетом 38:37.

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