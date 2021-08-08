Вопрос выбора карьеры перед Анной Вяхиревой, можно сказать, никогда не вставал. Отец – заслуженный тренер России по гандболу, сестра Полина, которая старше Анны на 8 лет, станет заслуженным мастером спорта.

Аня родилась в Волгограде в 1995 году, но очень скоро ее семья переехала в Тольятти, где будущая звезда сборной России и сделала первые шаги в спорте – за руку с отцом. Именно Виктор Леонтьевич Вяхирев помог дочери не только стать гандболисткой (тренировал вплоть до первого профессионального контракта и немного после), но и обеспечил очень ценный для ручного мяча навык – переучил на левшу. Цель была простой: Анна стала редким и ценным кадром для любого клуба, и ей не пришлось бы соперничать с сестрой-правшой, окажись они в одной команде.

В 14 лет Вяхирева выступила на чемпионате Европы-2009 U-17 (в интернете иногда пишут, что это был турнир U-19) – и стала MVP, несмотря на гораздо более старших соперниц и поражение России в финале. В 2011-м Анна подписала первый профессиональный контракт, взяла первые золотые медали (пока юниорские) и повторила это достижение два года спустя. Тогда Олимпийский комитет России на своем сайте авансом выдавал девушке комплименты, называв ее надеждой русского гандбола.

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Первый заход во взрослую сборную получился не очень удачным – Россия на ЧМ-2015 заняла всего пятое место. Но Вяхирева разрывала, забила сумасшедшие 52 мяча (в 20 лет!) за десять игр, заняв третье место в гонке бомбардиров. В тот момент сомнений не осталось, что будущее сборной в надежных руках.

Анна Вяхирева в финале ОИ-2016 Россия – Франция Фото: Getty Images

Это подтвердила Олимпиада-2016 – Вяхирева устроила шоу в Рио, несмотря на тяжелые отношения с тренером (отец Анны даже через прессу благодарил помощника главного тренера, что тот «подсказал Трефилову сделать ставку на Аню»), вывела сольными проходами сборную России сначала в финал, а потом и на первое место – 36 мячей и уже привычное звание MVP. Это были первые золотые медали для России в гандболе за всю историю.

В том же году Вяхирева перешла из одного гранда – «Астраханочки» – в другой, «Ростов-Дон». Так началась эпоха доминирования ростовчанок в российском гандболе и не только – лишь раз за пять лет «Ростов-Дон» упустил золото, а в мировом рейтинге клуб находится на первом месте прямо сейчас.

В 2019-м, после выдающегося выступления на чемпионате мира (107 очков по гол+пас в десяти матчах) и серебра с клубом в Лиге чемпионов, Вяхирева была признана лучшей гандболисткой планеты журналом Handball Planet – почти «Золотой мяч».

Анну часто называют Гандбольным Месси, и параллелей действительно слишком много. Вяхирева невысокого роста (168 см – всего на 2 см ниже Лео), выступает на правой позиции, много забивает и ассистирует, она левша – и, конечно, тащер и солист с огромным арсеналом обводок. Ну и небольшой штришок – в клубе Анна, как и Лео, не любит отрабатывать в обороне. Но не в сборной – в Токио он вторая в команде по отборам.

Анна Вяхирева Фото: Getty Images

Как и у Месси, в трофейной команде Вяхиревой остаются пробелы – чемпионат мира, чемпионат Европы и гандбольная Лига чемпионов. На ЧМ Анна брала лишь бронзу (лучший правый полусредний), на чемпионате Европы – серебро (MVP), а в Лиге чемпионов лишь раз дошла до финала. Аргентинцу же после летней Копы не достает только золота ЧМ.

Для своего суперзвездного статуса Вяхирева – весьма закрытый человек. Это отмечают даже в ее клубе. Анна редко дает интервью, почти не ведет соцсети, а о ее замужестве публика узнала постфактум. Возможно, ее закрытость и трудолюбие объясняется религией. Анна – баптистка, называет Библию своей любимой книгой. На Играх-2016 в Рио ее источником вдохновения стала цитата из Третьей книги Царств: «Все золото, которое вы соберете, будет для Бога. Возьмите овнов и принесите их в жертву».

Суть баптизма объясняет Александр Раевский – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии и религии Южного федерального университета: «Баптизм – направление протестантизма, а значит, как и остальные протестанты, баптисты признают только Библию, без толкований от священников. Главные отличия баптизма от православия – у баптистов всеобщее священство, то есть пастором может быть любой подготовленный человек, а также крещение уже во взрослом возрасте – становление баптистом это осознанный выбор каждого человека. Влияет ли баптизм на спортивные достижения Вяхиревой? Это как спор о курице и яйце – мы не знаем, Вяхирева такая, так как она баптистка, или она баптистка, потому что она такая».

Анна Вяхирева и ее старшая сестра Полина Кузнецова (в девичестве – Вяхирева) на ОИ-2020 Фото: Getty Images

На Олимпиаде-2020 она вновь держит уровень. Начало не выдалось выдающимся (пять голов в первом матче, точность – 50%), но позже Анна разогналась – теперь у нее 39 мячей на турнире (третье место в списке бомбардиров и рекорд сборной России по голам на Олимпиаде – 75), 29 ассистов (четвертое место), второе место по гол+пас и третье по перехватам. Кажется, Анна идет на MVP и этого турнира тоже – но хорошо бы заявку подкрепить золотой медалью.

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