Сборная России по гандболу не смогла завоевать золотые медали на второй Олимпиаде подряд. Как и в 2016-м в Рио-де-Жанейро, российская команда встретилась в финале с Францией, но на этот раз соперницы оказались сильнее – 30:25.

По ходу первой партии Россия уступала минус три, но к перерыву сократила отставание до двух мячей, а в начале второго тайма и вовсе сравняла счет – 16:16. Но этого оказалось недостаточно – после этого русские девушки пропустили 6 безответных мячей и этот отрыв оказался решающим.

У России серебро, у Франции – золото, бронзу забрала команда Норвегии.

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