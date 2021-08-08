Финалы игровых видов на Олимпиаде-2020 – совсем не для России. Спортсмены и спортсменки из команды ОКР проиграли шесть раз из шести, кроме чисто российского финала в теннисном миксте: в мужском волейболе (классическом и пляжном), мужском теннисе, мужском и женском баскетболе 3х3. В последний день Игр прибавилось поражение в женском гандболе – золото Рио сменили только на серебро, проиграв француженкам.

Россия выходила вперед по счету только в начале матча, а потом приходилось догонять. Сэйвов Седойкиной, мастерства Вяхиревой и точных бросков Веденкиной не хватало: Франция уверенно вела игру, а во втором тайме отвечала своим голом почти на каждый забитый мяч России. Преимущество в +5 так и сохранилось на табло – установился красивый счет 30:25.

Как ни странно, поражение в олимпийском финале – хороший результат для сборной России в нынешних условиях. Команда рисковала не выйти из группы, повиснув на последнем месте после стартовых ничьей и поражения, но спаслась, выиграла два матча навылет в плей-офф и оступилась только в схватке за золото.

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Перед стартом сборной России на Олимпиаде я написала колонку, в которой сетовала на странную атмосферу вокруг команды. Над гандболистками установилось троевластие в лице главного тренера Алексея Алексеева, тренера-консультанта Евгения Трефилова и президента национальной федерации Сергея Шишкарева. Текст прочитали в руководстве сборной и остались недовольны – мне это стало известно благодаря очень уважаемому в спортивной журналистике человеку.

В целом посыл оказался правильным. Матч с Бразилией был сведен вничью, со Швецией – проигран. Шишкарев оперативно выпустил обличительное обращение на сайте ФГР:

«Не вижу оправдания слабой и, что более тревожно, безвольной игре, которую показала наша сборная в матче со Швецией. Неудовлетворительно действовали и в нападении, и в защите. В течение 24 часов федерация и тренерский штаб намерены принять решения, которые, как я надеюсь, позволят перестроить игру нашей сборной, одной из самых сильных в мире, и проявить ее реальный потенциал».

Евгений Трефилов Фото: Imago

Меры действительно последовали – гандболисткам запретили пользоваться соцсетями. Странные санкции для взрослых спортсменок: у некоторых уже есть дети. Гегемон Трефилов выкрикивал указания прямо с трибун, пугая находившихся рядом спортсменок из других сборных, и непрозрачно намекал иностранным журналистам, что совсем не против вернуться на пост, который оставил по состоянию здоровья. Шишкарев говорил, что это невозможно, но продолжал мочить Алексеева, которого было жаль – ему не давали спокойно работать.

«Сегодня допущены если не фатальные, то практически фатальные ошибки. Тренер разделил команду на первый сорт и второй. С главным тренером будет серьезный разговор. Я считаю, так делать нельзя, так издеваться над девчонками. Он получит по мозгам», – Шишкарев публично припечатал тренера после трех побед подряд и выхода из группы.

Анна Вяхирева против сборной Франции Фото: Getty Images

Команда все же дошла до финала – видимо, какие-то решения штаба, который тянет в разные стороны, все же сработали. Огромная заслуга принадлежит самим гандболисткам: олимпийские чемпионки не могли не собраться и не выдать возможный максимум. Но выиграть Олимпиаду может только идеально работающий механизм, где нет недопонимания. Коллаборация из президента ФГР, эксцентричного Трефилова и духовника, который тоже сидел на трибунах – это все-таки выглядит странно.

Теперь сборную ждет омоложение. Седойкиной уже 37 лет, Бобровниковой – 33, Сень – 30. «Нужно усиливать команду молодыми девочками. Но игроков уровня Вяхиревой и Дмитриевой на горизонте почти нет. А тех, кто есть, необходимо наигрывать на крупных турнирах по три-пять лет, чтобы был результат. И мы над этим работаем», – заключил Трефилов.

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