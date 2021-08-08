Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России завоевала золото Олимпиады-2016, прокомментировал поражение россиянок в финале Токио от француженок со счетом 25:30.

«Количество потерь увеличилось на порядок, французы – обученная команда. Детские ошибки были, отсюда проблемы. Игра совсем другая, по сравнению с групповым этапом. Вяхирева устала, но и другие игроки не сыграли.

Люди скажут, мол, верните Трефилова? Ха-ха, кончайте давить, мужики. Нажимаете не на то место. Хотел бы, чтобы популярность гандбола возрастала, но мы сжимаемся и сжимаемся. За Уралом гандбола нет, везде точки, откуда уходит интерес к гандболу. Хочу, чтобы в команду верили, но боюсь, что возрастные игроки завяжут, а молодых на их место нет», – Трефилов дал комментарий «Матч ТВ»

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