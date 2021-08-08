Гандболистка сборной России Анна Вяхирева может приостановить спортивную карьеру.
«Что касается дальнейших планов, я большой максималист по жизни: отдаю всю себя любому делу. По этой причине мне нужно взять паузу в карьере, чтобы привести в порядок как свое тело, так и ментальное здоровье. Надеюсь, что мой клуб и сборная позволят мне это сделать. Все-таки у меня есть определенный контракт… Если не получится, я буду работать дальше. Но я очень надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут время для понимания: что мне делать дальше», – приводит слова Вяхиревой «Чемпионат».
- Вяхирева стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в составе женской сборной России.
- 26-летняя спортсменка признана самым ценным игроком олимпийского турнира.
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