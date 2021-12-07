Камерун (ж)
    -
    20:00
    07.12.21
    Польша (ж)
      Чемпионат мира • Группа В
      Плей-офф
      Перед матчем

      Камерун (ж) - Польша (ж)

      Гандбол. Следите за матчем Камерун (ж) – Польша (ж) на Eurosport.ru! 7 декабря 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Камерун (ж) и Польша (ж) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Гандбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Камерун (ж) и Польша (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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