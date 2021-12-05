Иран (ж) - Норвегия (ж)

Гандбол. Следите за матчем Иран (ж) – Норвегия (ж) на Eurosport.ru! 5 декабря 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иран (ж) и Норвегия (ж) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Гандбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Иран (ж) и Норвегия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

