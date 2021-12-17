Норвегия (ж) - Испания (ж)

Гандбол. Следите за матчем Норвегия (ж) – Испания (ж) на Eurosport.ru! 17 декабря 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Норвегия (ж) и Испания (ж) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Гандбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Норвегия (ж) и Испания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

