1 декабря в Испании стартовал чемпионат мира по гандболу-2021 среди женских команд, который завершится 19 декабря.

Формат турнира

Ad

На ЧМ-2021 запланировано несколько этапов. В предварительном раунде 32 команды поделены на восемь групп по четыре сборные. Затем три лучшие команды из каждой группы выходят в основной раунд, где из них составят четыре пула по шесть сборных. По его итогам две лучшие команды из каждой шестерки выходят в четвертьфинал, дальше схема стандартная: полуфиналы, матч за 3-е место, финал.

Гандбол Гандболисткам разрешили шорты вместо бикини. Итог скандала с сексизмом 01/11/2021 В 17:19

Основной раунд в расписании стоит с 8 по 13 декабря, четвертьфиналы – 14 и 15 декабря, полуфинал – 17 декабря, финал и матч за третье место – 19 декабря.

Женская сборная России по гандболу в предварительном раунде попала в группу B, где встретится с Камеруном, Польшей и Сербией. Три лучшие сборные этого квартета пройдут в основной раунд, где сыграют с сильнейшими командами из группы A (Франция, Черногория, Ангола, Словения).

Состав групп предварительного раунда

Группа А: Франция, Черногория, Ангола, Словения.

Группа В: Россия, Сербия, Камерун, Польша.

Группа С: Норвегия, Румыния, Казахстан, Иран.

Группа D: Нидерланды, Швеция, Пуэрто-Рико, Узбекистан.

Группа Е: Германия, Венгрия, Чехия, Словакия.

Группа F: Дания, Южная Корея, Тунис, Конго.

Группа G: Хорватия, Япония, Бразилия, Парагвай.

Группа H: Испания, Австрия, Аргентина, Китай.

Расписание матчей сборной России (предварительный раунд) по московскому времени

Сборная России по гандболу Фото: Getty Images

3 декабря

Россия – Камерун – 20.00 («Матч!Игра»).

5 декабря

Польша – Россия – 20.00 («Матч!Игра»).

7 декабря

Россия – Сербия – 22.30 («Матч!Игра»).

Состав сборной России

Вратари: Полина Каплина, Анастасия Лагина.

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова.

Правые крайние: Юлия Манагарова, Ольга Фомина.

Линейный: Анастасия Илларионова.

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова, Антонина Скоробогатченко, Ольга Щербак.

Левые полусредние: Ирина Корнеева, Елена Михайличенко, Вероника Никитина.

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова, Валерия Кирдяшева, Милана Таженова, Ярослава Фролова.

Новое руководство команды

На чемпионате мира сборная России будет выступать под руководством нового тренера – двукратной чемпионки мира Людмилы Бодниевой, которая возглавила команду в конце сентября, став первой женщиной-главным тренером в истории. Вот что она рассказала после турнира в Бергене, предварявшего ЧМ.

Людмила Бодниева Фото: Getty Images

– Турнир помог вам определиться с основным составом на чемпионат мира?

– Учитывая наш подбор игроков, я рассчитываю, что на некоторых позициях мы сможем использовать активную ротацию. А турнир дает надежду, что все наши гандболистки смогут набрать хорошую форму, подойти к чемпионату мира в тонусе.

– Какие теперь задачи перед стартом чемпионата мира?

– Я рада за девочек, получивших заряд положительных эмоций. Надеюсь, мы сохраним позитивный настрой до официальных игр. В то же время турнир показал и наши проблемы. Постараемся плодотворно поработать над ними. Завтра вечером проведем восстановительное занятие в тренажерном зале. А в последующие дни у нас будет три гандбольных тренировки. 2 декабря переезжаем в Испанию и надеемся сразу опробовать игровой зал.

Статистика выступлений

Женская сборная России выступит на чемпионате мира в 14-й раз в истории. Четыре раза команда выигрывала золото (2001, 2005, 2007, 2009) и один раз становилась бронзовым призером (2019). Только однажды сборная не смогла квалифицироваться на ЧМ (2013).

На Олимпиаде-2020 в Токио женская сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале Франции.

На предыдущем ЧМ-2019 российская сборная заняла третье место, впервые за 18 лет сыграв без легендарного тренера Евгения Трефилова. На ЧМ-2021 в Испании он будет поддерживать команду из дома. В настоящее время бывший коуч является вице-президентом Федерации гандбола России и входит в состав тренерского совета.

Опять без флага и гимна?

Увы, но уже привычно. Официально команда называется сборной Федерации гандбола России и выступит под эмблемой этой организации.

В гандбол также играют на пляже, и там в 2021-м отгремел скандал. Зато теперь ляжным гандболисткам разрешили играть в шортах , а не только в купальниках.

А гандболисты молодежной сборной России недавно были дисквалифицированы за ставки на срок до пяти лет

Гандбол Чемпионат Европы-2026 среди женщин пройдет в России 20/10/2021 В 15:37