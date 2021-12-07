Женская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Сербии со счетом 32:22 и вышла из группы предварительного раунда чемпионат мира.

Наибольшую результативность в матче продемонстрировала Юлия Манагарова, которая набрала семь очков. В составе сербской сборной красную карточку получила Мария Петрович.

Ad

Россия набрала шесть очков и заняла первое место в группе В, Сербия с четырьмя баллами стала второй, Польша с двумя очками – третьей. Камерун без единого очка замкнул таблицу. Все сборные, кроме Камеруна, обеспечили себе участие в основной этап.

Гандбол Чемпионат Европы-2026 среди женщин пройдет в России 20/10/2021 В 15:37

Токио-2020 Трефилов вернулся в сборную России 08/02/2021 В 15:36