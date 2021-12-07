Женская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Сербии со счетом 32:22 и вышла из группы предварительного раунда чемпионат мира.
Наибольшую результативность в матче продемонстрировала Юлия Манагарова, которая набрала семь очков. В составе сербской сборной красную карточку получила Мария Петрович.
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Россия набрала шесть очков и заняла первое место в группе В, Сербия с четырьмя баллами стала второй, Польша с двумя очками – третьей. Камерун без единого очка замкнул таблицу. Все сборные, кроме Камеруна, обеспечили себе участие в основной этап.
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