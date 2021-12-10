9 декабря четыре гандболистки, выступающие на чемпионате мира за сборную Камеруна, бесследно исчезли из отеля команды в испанской Валенсии.

Перед игрой с Анголой камерунки Апполин Абина Экобена, Ясмина Йочум, Амелия Мвуа и Джодель Маджуфанг не появились ни в автобусе команды, ни в зале, где проходила встреча, закончившаяся в итоге победой анголок со счетом 35:24.

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IHF и Федерация гандбола Камеруна пока не дали никаких комментариев. Есть предположение, что гандболистки сбежали в поисках лучшей жизни в Европе.

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Источник – marca.com.

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