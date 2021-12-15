14 и 15 декабря – четвертьфиналы на чемпионате мира в Испании.

15 декабря женская сборная России по гандболу уступила национальной команде Норвегии со счетом 34:28 (19:15) и выбыла с турнира. За выход в финал норвежские гандболистки сыграют с командой Испании. Позже последнюю путевку в полуфинал оспорят Франция и Швеция.

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Днем ранее четвертьфиналы завершились так: Дания – Бразилия – 30:25 (14:13), Испания – Германия – 26:21 (14:10).

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