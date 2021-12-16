На Олимпиаде-2020 женская сборная по гандболу не защитила золото, завоеванное в Рио, и осталась с серебряными медалями. Команда начала турнир не в лучшем состоянии, тренер Алексей Алексеев подвергался критике со стороны руководства федерации в лице президента Сергея Шишкарева и консультанта Евгения Трефилова, а спортсменкам запрещали пользоваться соцсетями.

После Игр потребовалась перезагрузка – команду возглавила двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева. Первым крупным турниром для нее стал чемпионат мира – федерация поставила задачу дойти до полуфинала. Сборная не справилась и вылетела стадией раньше от Норвегии, уступив со счетом 28:34. На групповом этапе гандболистки четыре раза выиграли, но сыграли вничью со Словенией и проиграли Франции.

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«Я разочарована результатом, но надеюсь, что этот турнир пойдет нам в зачет и в конечном счете он даст нам тот пресловутый и неоценимый опыт, о котором мы говорим с самого начала нам всем, – заявила Бодниева. – Мы понимали, что четвертьфинал – самая сложная стадия чемпионата. Сегодня мы были хорошо готовы, но Норвегия использовала все наши слабые стороны, наши минусы. Мы ничего этому противопоставить не смогли».

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Людмила Бодниева Фото: Imago

«Сборная Норвегии ничего нового не показала. Знали, во что они будут играть, – сказала вице-чемпионка Токио Юлия Манагарова. – Мы не выполнили установку тренера. Нам сказали, что они много играют через линейного. Наша основная задача была – обойти линейного и убрать их контратаку. Мы этого не сделали и получили».

Что сказал Трефилов?

Бывший главный тренер сборной – икона российского гандбола – не был жесток в высказываниях. Он разобрал ошибки команды, но признал, что Людмила Бодниева движется правильным курсом.

«Проблема в том, что мы индивидуально играли весь второй тайм. Как можно было переломить ход матча, учитывая, что играли индивидуально? Норвежки играли в командный гандбол, а мы – нет. Разваливала нас своими действиями Нора Мёрк, появлялись дыры в защите. По скорости соперник нас превосходил. Норвежки были быстрее. В концовке были три выхода один на один, хорошо, что у нас вратари хоть сыграли, а то счет был бы немножко другой.

Два матча проиграли на турнире, но о работе Людмилы Бодниевой будем говорить потом. Винить ее, конечно, можно. Но надо собирать сборную, готовить ее, а не наскоком брать. Наскоком можно только Брестскую крепость взять, и то не всегда.

Евгений Трефилов Фото: Getty Images

Не скажу, что наши дрогнули, просто пока еще нет командной игры у этого обновленного состава. Пытались вылезти за счет индивидуальных качеств. Это здорово, что можем забивать за счет индивидуального мастерства, но нужны еще и комбинации на площадке. Да, нашей команде нужно еще сыграться, набраться опыта. Два тренировочных сбора в одном составе – слишком мало. Расстраиваться не нужно. Команде нужно время, а быстро только кошки родятся. Из этих игроков толк точно будет, но им еще работать, работать и работать», – проанализировал Евгений Васильевич.

Глава ФГР Шишкарев тоже не стал распекать сборную – это даже непривычно после многократных замечаний в адрес Алексеева. Он остался недоволен не командой, а новым форматом чемпионата мира.

«Задачу на ЧМ мы выполнили. Если бы не несправедливая и идиотская форма проведения чемпионата, которую изменили в середине сентября, наша команда точно была бы в полуфинале. Почему-то из 16 команд в той части, где мы играли, не было Пуэрто-Рико, Конго, Ирана, Анголы. На первом этапе Камерун был, да. Ну разве это справедливо? Как в одной части турнирной сетки могут оказаться все полуфиналисты Олимпиады, топовые команды мира? Почему в четвертьфинале мы сошлись с Норвегией, а не с Германией, Данией, например? Это несправедливо.

У меня нет претензий к нашей сборной. Да, сегодня не сыграли наши вратари, да, фарт отвернулся полностью от нас. Ничего не смогли вратари зацепить. Но мы сами же весь каркас ворот обстучали сегодня! Когда так не прет, у любого человека опустятся руки. Я поздравляю главного тренера Людмилу Бодниеву с рождением новой команды, с тем, что не было истерик, отчаяния в нашей команде. Было просто эмоциональное расстройство сегодня. Ну, проиграли и проиграли. За эту команду мне не стыдно», – сказал Шишкарев.

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