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Россия (ж) - Черногория (ж)

Чемпионат мира - 10 декабря 2019

Гандбол, Чемпионат мира (ж). Следите за матчем Россия (ж) – Черногория (ж) на Eurosport.ru! 10 декабря 2019 года в 09:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия (ж) и Черногория (ж) и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Россия (ж) и Черногория (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

