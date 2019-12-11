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Испания (ж) - Россия (ж)

Чемпионат мира - 11 декабря 2019

Гандбол, Чемпионат мира (ж). Следите за матчем Испания (ж) – Россия (ж) на Eurosport.ru! 11 декабря 2019 года в 09:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания (ж) и Россия (ж) и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Испания (ж) и Россия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

