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Трефилов ушел из сборной России из-за операции на сердце, команду впервые примет иностранец
Самый крутой мужик русского спорта оставил национальную команду.
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оставил должность по состоянию здоровья.
Трефилов стал вице-президентом Федерации гандбола России, а также куратором системы женских национальных сборных страны. Также 63-летний специалист занял пост почетного президента «Кубани». Пресс-служба краснодарского клуба уточнила, что Трефилов не покинет место главного тренера желто-зеленых.
«Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола», – заявил Евгений в интервью пресс-службе ФГР.
Новым главным тренером сборной России стал Амброс Мартин. 51-летний испанец – первый иностранец, возглавивший русскую гандбольную национальную команду. В сезоне-2018/19 Мартин привел «Ростов-Дон» в финал ЛЧ, а также сделал южный клуб чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России.
- В феврале 2019 года Евгений Трефилов перенес операцию на сердце с его искусственной остановкой. В мае он провел первую тренировку после хирургического вмешательства.
- Трефилов возглавлял женскую сборную России с 2000 по 2012 гг., а также с 2013-го по настоящее время – в сумме 18 лет. Он привел команду к четырем мировым чемпионствам, а также золотой олимпийской медали на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
Трефилов: «Пережил операцию с искусственной остановкой сердца. Было страшно»