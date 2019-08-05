Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оставил должность по состоянию здоровья.

Трефилов стал вице-президентом Федерации гандбола России, а также куратором системы женских национальных сборных страны. Также 63-летний специалист занял пост почетного президента «Кубани». Пресс-служба краснодарского клуба уточнила, что Трефилов не покинет место главного тренера желто-зеленых.

«Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола», – заявил Евгений в интервью пресс-службе ФГР.

Новым главным тренером сборной России стал Амброс Мартин. 51-летний испанец – первый иностранец, возглавивший русскую гандбольную национальную команду. В сезоне-2018/19 Мартин привел «Ростов-Дон» в финал ЛЧ, а также сделал южный клуб чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России.

В феврале 2019 года Евгений Трефилов перенес операцию на сердце с его искусственной остановкой. В мае он провел первую тренировку после хирургического вмешательства.

Трефилов возглавлял женскую сборную России с 2000 по 2012 гг., а также с 2013-го по настоящее время – в сумме 18 лет. Он привел команду к четырем мировым чемпионствам, а также золотой олимпийской медали на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Трефилов: «Пережил операцию с искусственной остановкой сердца. Было страшно»

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