Женская сборная Россия победила команду Норвегии со счетом 33:28 в матче за третье место на чемпионате мира по гандболу, который проходит в Японии.

В предварительном и основном раундах команда Амброса Мартина выиграла восемь встреч из восьми, но в полуфинале уступила сборной Нидерландов (32:33). Норвежки не пробились в финал, проиграв сборной Испании (22:28).

Россиянки впервые завоевали бронзовые медали чемпионата мира.

Прежде в активе сборной России было четыре золотые медали ЧМ (2001, 2005, 2007, 2009). Также россиянки брали золото Олимпиады-2016, серебро Игр-2008, две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов Европы.

Финальный матч между испанками и голландками начнется 15 декабря в 14:30 (мск).

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