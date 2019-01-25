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Дания - Франция

Чемпионат мира - 25 января 2019

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Дания – Франция на Eurosport.ru! 25 января 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания и Франция и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дания и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

