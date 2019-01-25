Германия
    -
    22:30
    25.01.19
    Норвегия
      Чемпионат мира • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Германия - Норвегия
      Чемпионат мира - 25 января 2019

      Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Германия – Норвегия на Eurosport.ru! 25 января 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Норвегия и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Германия и Норвегия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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