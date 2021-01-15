Венгрия - Кабо-Верде

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Венгрия – Кабо-Верде на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венгрия и Кабо-Верде и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Венгрия и Кабо-Верде, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

