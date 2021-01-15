Аргентина - ДР Конго

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Аргентина – ДР Конго на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аргентина и ДР Конго и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Аргентина и ДР Конго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

