Бразилия - Уругвай

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Бразилия – Уругвай на Eurosport.ru! 25 января 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Уругвай и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бразилия и Уругвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

