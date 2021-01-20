Северная Македония
    -
    17:30
    20.01.21
    Словения
      Чемпионат мира • Main Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Северная Македония - Словения

      Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Северная Македония – Словения на Eurosport.ru! 20 января 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Северная Македония и Словения и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Северная Македония и Словения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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